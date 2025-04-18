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Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)

Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 55 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
52,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,75 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,59 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,79 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,82 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
52,41 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,69 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,88 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,86 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
50,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,82 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
52,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,21
Економія при броні: -1,86 грн
46,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,55
Економія при броні: -2,36 грн
48,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,82 грн
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,84 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
39,78 грн
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,36 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
40,94 грн
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