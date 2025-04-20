Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
54,03
Економія при броні: -6,03 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,24
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,62
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,78
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,69
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,86
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,31
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,21
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group