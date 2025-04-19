Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,46
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,38
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,38
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,31
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
48,15
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,42
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,05
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,61
Економія при броні: -2,36 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,82
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,59
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,06
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,06
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
5.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
63,57
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,89
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group