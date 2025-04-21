Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,30
Економія при броні: -2,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,16
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
53,66
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,81
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, -
6.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
57,28
Економія при броні: -1,72 грн
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Калинівка, вул. Медична, 6
24.4 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
33.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group