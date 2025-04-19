Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,88
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
55,50
Економія при броні: -9,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
53,87
Економія при броні: -1,62 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
55,48
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,07
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,59
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,28
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,09
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,82
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,11
Економія при броні: -2,40 грн
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
8.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
55,40
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group