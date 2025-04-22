Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
50,80
Економія при броні: -1,52 грн
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
52,85
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
46,98
Економія при броні: -5,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,38
Економія при броні: -8,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,41
Економія при броні: -2,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
55,50
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 23
4.3 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
2.5 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
54,05
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,10
Економія при броні: -3,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
47,77
Економія при броні: -1,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, пров. Зарічний, 2
73.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group