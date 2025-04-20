Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,66
Економія при броні: -5,85 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,25
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,46
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
46,98
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
55,21
Економія при броні: -7,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,70
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,09
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,25
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
48,76
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,45
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,57
Економія при броні: -3,38 грн