Шлунковий збір №3 (Species stomachicae № 3)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,14
Економія при броні: -3,09 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
54,05
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,86
Економія при броні: -2,17 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,44
Економія при броні: -4,17 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
49,31
Економія при броні: -1,48 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,42
Економія при броні: -1,63 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
54,44
Економія при броні: -1,63 грн
Шлунковий збір №3 збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
54,96
Економія при броні: -1,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
51,91
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
50,40
Економія при броні: -5,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Шлунковий збір №3 збір пачка 75 г №1
Martin Bauer Group
49,75
Економія при броні: -2,06 грн