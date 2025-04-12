Контактні проносні засоби. Глікозиди сени. Код АТС А06А В06.

Проносний препарат рослинного походження, який діє на моторику товстого кишечнику.

Фармакологічна дія обумовлена антраглікозидами (в основному сенозидами А та В), а також іншими глікозидами. При застосуванні внутрішньо глікозиди сени проходять через шлунок і тонкий кишечник у незміненому вигляді, не всмоктуючись. У товстому кишечнику антраглікозиди розщеплюються кишковими бактеріями на фармакологічно активні антрони та антраноли, які, подразнюючи інтерорецептори товстої кишки, посилюють перистальтику і прискорюють випорожнення кишечнику. Антрони та антраноли перешкоджають всмоктуванню води та електролітів, сприяють дифузії води у просвіт кишечнику. Внаслідок осмотичного ефекту відбувається збільшення калових мас, підвищення тиску наповнення, що сприяє стимуляції перистальтики.

Після прийому препарату ефект настає через 6 — 12 годин. Випорожнення нормалізується через кілька днів регулярного застосування.

Активні речовини — метаболіти антраглікозидів сени — практично не всмоктуються, в основному виводяться з калом та частково — сечею, невелика кількість їх проникає у грудне молоко.