Сенаде® (Senade)
Сенаде ® інструкція із застосування
Лікарська форма
Таблетки.
Від коричневого до темно-коричневого кольору, плоскі, круглі таблетки зі скошеними краями, з одного боку — монограма CIPLA, з іншого — лінія розлому по центру.
Фармакотерапевтична група
Контактні проносні засоби. Глікозиди сени. Код АТС А06А В06.
Проносний препарат рослинного походження, який діє на моторику товстого кишечнику.
Фармакологічна дія обумовлена антраглікозидами (в основному сенозидами А та В), а також іншими глікозидами. При застосуванні внутрішньо глікозиди сени проходять через шлунок і тонкий кишечник у незміненому вигляді, не всмоктуючись. У товстому кишечнику антраглікозиди розщеплюються кишковими бактеріями на фармакологічно активні антрони та антраноли, які, подразнюючи інтерорецептори товстої кишки, посилюють перистальтику і прискорюють випорожнення кишечнику. Антрони та антраноли перешкоджають всмоктуванню води та електролітів, сприяють дифузії води у просвіт кишечнику. Внаслідок осмотичного ефекту відбувається збільшення калових мас, підвищення тиску наповнення, що сприяє стимуляції перистальтики.
Після прийому препарату ефект настає через 6 — 12 годин. Випорожнення нормалізується через кілька днів регулярного застосування.
Активні речовини — метаболіти антраглікозидів сени — практично не всмоктуються, в основному виводяться з калом та частково — сечею, невелика кількість їх проникає у грудне молоко.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату; нудота, блювання; гострі запальні захворювання травного тракту (хвороба Крона, коліти); недіагностовані захворювання травної системи, які можуть бути результатом гострих кишкових захворювань або хірургічних втручань (дивертикуліт, апендицит, перитоніт, часта діарея), спастичний біль; защемлена грижа, кишкова непрохідність, органічні ураження печінки, епігастральний біль невизначеного походження, шлунково-кишкові і маткові кровотечі, цистит, тяжкі порушення водно-сольового балансу (гіпокаліємія), ректальні геморагії.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовувати внутрішньо, запиваючи невеликою кількістю рідини, зазвичай увечері перед сном або вранці.
Дорослим і дітям старше 12 років рекомендується приймати по 2 таблетки 1 — 2 рази на добу.
Максимальна добова доза — 4 таблетки.
Слід приймати найменшу ефективну дозу препарату, необхідну для відновлення нормальної функції кишечнику.
Пацієнтам літнього віку варто розпочинати лікування з дози 1 таблетка.
Передозування
При передозуванні може розвинутися діарея, що спричинює порушення водно-сольового балансу, кишкові коліки, подразнення органів травного тракту, спричинює нудоту, епігастральний біль, судоми, погіршення функції кишечнику, судинний колапс та метаболічний ацидоз.
Лікування симптоматичне, включаючи промивання шлунка. Якщо існує небезпека серйозної діареї, рекомендована регідратація (прийом великої кількості води).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
На сьогодні про випадки клінічно значущої лікарської взаємодії не повідомлялося.
Можливе зниження рівня діючих речовин у сироватці крові при одночасному застосуванні
хінідину сульфату (антиаритмічного препарату) через конкуруючі властивості з антрахіноновими проносними засобами. Одночасне застосування із серцевими глікозидами внаслідок гіпокаліємії може спричинити серцеву аритмію. При одночасному застосуванні антиаритмічних засобів, діуретиків і кортикостероїдів розвивається м'язова слабкість. При тривалому застосуванні або застосуванні у високих дозах препарат порушує абсорбцію тетрациклінів. Знижує ефективність препаратів, які повільно всмоктуються у травному тракті.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці (блістері) при температурі не вище 25 °С.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері. По 25 блістерів з інструкціями для медичного застосування препарату у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.