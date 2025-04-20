Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
583,68
Економія при броні: -51,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
605,01
Економія при броні: -76,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
446,83
Економія при броні: -20,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
572,40
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,48
Економія при броні: -51,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
471,44
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
599,60
Економія при броні: -12,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
455,49
Економія при броні: -75,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
534,57
Економія при броні: -42,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
336,16
Економія при броні: -12,39 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
445,60
Економія при броні: -86,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн