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Активні речовини — “К”КАСІЯ ГОСТРОЛИСТА/ВУЗЬКОЛИСТА* (CASSIA ACUTIFOLIA/ANGUSTIFOLIA*)

КАСІЯ ГОСТРОЛИСТА/ВУЗЬКОЛИСТА* (CASSIA ACUTIFOLIA/ANGUSTIFOLIA*) Діюча речовина

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Знайдено: 25 препаратів
Сенаде® таблетки, 13,5 мг, блістер, № 500; Ципла
Сенаде® Таблетки, 13,5 мг, блістер, № 500 Ципла
В 826 аптеках
від 362,55 грн
Ціни в аптеках
Сени листя та плоди листя та плоди різано-пресовані, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Сени листя та плоди Листя та плоди різано-пресовані, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 674 аптеках
від 36,81 грн
Ціни в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 424 аптеках
від 11,53 грн
Ціни в аптеках
Сени листя та плоди листя та плоди, 2 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Сени листя та плоди Листя та плоди, 2 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 372 аптеках
від 42,14 грн
Ціни в аптеках
Сенадексин-Форте таблетки, 140 мг, блістер, № 100; Лубнифарм
Сенадексин-Форте Таблетки, 140 мг, блістер, № 100 Лубнифарм
В 239 аптеках
від 193,09 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; undefined
Сени листя Листя, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1
В 216 аптеках
від 46,51 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
Сени листя Листя, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 190 аптеках
від 48,90 грн
Ціни в аптеках
Сенадексин-Здоров'я таблетки, 70 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Сенадексин-Здоров'я Таблетки, 70 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 160 аптеках
від 12,41 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 2 г, фільтр-пакет, № 20; undefined
Сени листя Листя, 2 г, фільтр-пакет, № 20
В 159 аптеках
від 40,45 грн
Ціни в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубнифарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубнифарм
В 158 аптеках
від 11,93 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Віола
Сени листя Листя, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Віола
В 156 аптеках
від 62,00 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 2 г, фільтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Віола
Сени листя Листя, 2 г, фільтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Віола
В 155 аптеках
від 65,00 грн
Ціни в аптеках
Регулакс® фруктові кубики, № 6; Кревель Мойзельбах ГмбХ
Регулакс® Фруктові кубики, № 6 Кревель Мойзельбах ГмбХ
В 138 аптеках
від 165,40 грн
Ціни в аптеках
Сени листя та плоди листя та плоди різано-пресовані, 200 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Сени листя та плоди Листя та плоди різано-пресовані, 200 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 124 аптеках
від 49,96 грн
Ціни в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10; Лубнифарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 10 Лубнифарм
В 58 аптеках
від 15,40 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; undefined
Сени листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1
В 49 аптеках
від 29,91 грн
Ціни в аптеках
Сенадексин таблетки, 70 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Лубнифарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Лубнифарм
В 9 аптеках
від 100,61 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 100 г, пачка, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Сени листя Листя, 100 г, пачка, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 4 аптеках
від 42,61 грн
Ціни в аптеках
Сени листя листя, 2 г, фільтр-пакет, тм айві, тм айві, № 20; Віола
Сени листя Листя, 2 г, фільтр-пакет, тм айві, тм айві, № 20 Віола
В 8 аптеках інших міст
від 34,90 грн
Ціни в інших містах
Сени листя листя, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Сени листя Листя, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Сенадексин-Форте таблетки, 140 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100; Лубнифарм
Сенадексин-Форте Таблетки, 140 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 100 Лубнифарм
Немає в наявності
Сени листя листя, 2 г, фільтр-пакет, № 10; Віола
Сени листя Листя, 2 г, фільтр-пакет, № 10 Віола
Немає в наявності
Сенадексин-Форте таблетки, 140 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; Лубнифарм
Сенадексин-Форте Таблетки, 140 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 Лубнифарм
Немає в наявності
Сенадексин таблетки, 70 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; Лубнифарм
Сенадексин Таблетки, 70 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 Лубнифарм
Немає в наявності
Сени листя листя, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубнифарм
Сени листя Листя, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубнифарм
Немає в наявності

діє на моторику товстого кишечнику; дія зумовлена антраглікозидами (в основному сенозидами А та В), а також іншими глікозидами; при застосуванні внутрішньо глікозиди сени проходять через шлунок і тонкий кишечник у незміненому вигляді, не всмоктуючись; у товстому кишечнику антраглікозиди розщеплюються кишковими бактеріями на фармакологічно активні антрони та антраноли, які, подразнюючи інтерорецептори товстої кишки, посилюють перистальтику і прискорюють випорожнення кишечнику; антрони та антраноли перешкоджають всмоктуванню води та електролітів, сприяють дифузії води у просвіт кишечнику; внаслідок осмотичного ефекту відбувається збільшення калових мас, підвищення тиску наповнення, що сприяє стимуляції перистальтики.

запори, обумовлені атонією кишечнику різної етіології.

приймають внутрішньо, запиваючи невеликою кількістю рідини, зазвичай перед сном, або вранці; дорослим та дітям від 12 років по 2 табл. 1-2 р/добу; МДД - 4 табл; слід приймати найменшу ефективну дозу препарату, необхідну для відновлення нормальної функції ШКТ; призначений для короткотривалого лікування; пацієнтам літнього віку варто починати лікування з дози 1 табл.

підвищена індивідуальна чутливість до діючої речовини та/або до інших компонентів препарату; нудота, блювання; г. запальні захворювання ШКТ (хвороба Крона, коліти, виразковий коліт); недіагностовані захворювання травної системи, які можуть бути результатом г. кишкових захворювань та/або хірургічних втручань (дивертикуліт, апендицит, перитоніт, часта діарея), спастичний запор, защемлена грижа, органічні ураження печінки, кишкова непрохідність/паралітична кишкова непрохідність, епігастральний біль невизначеного походження, шлунково-кишкові і маткові кровотечі, цистит, спастичний біль, ректальні геморагії, тяжкі порушення водно-сольового балансу (гіпокаліємія).

анорексія, скарги на спастичний біль у животі, діарею; при тривалому застосуванні - нудота, блювання, метеоризм, псевдомеланоз кишечнику, атонія товстого кишечнику, порушення травлення, коліки, втрата маси тіла; при тривалому застосуванні/зловживанні проносними засобами можуть спостерігатися відкладання пігментів у слизовій оболонці кишечнику (псевдомеланоз), що є безпечним і, як правило, зникають після припинення прийому препарату; зміна кольору сечі (червона або коричнева залежно від показника рН, що не має клінічного значення); при тривалому застосуванні/зловживанні - протеїнурія, гематурія, гіперальдостеронізм, гіпокальціємія; тривале застосування проносних засобів може призвести до втрати електролітів, головним чином калію, що може спричинити порушення серцевої діяльності, особливо при одночасному застосуванні з серцевими глікозидами, діуретиками і гормонами кори надниркових залоз; відчуття втоми, м’язову слабкість, судоми, колапс; АР (включаючи шкірні висипання, свербіж, кропив’янку, локальну або генералізовану екзантему).