Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
575,12
Економія при броні: -42,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
616,91
Економія при броні: -32,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
456,62
Економія при броні: -53,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
603,84
Економія при броні: -100,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
313,65
Економія при броні: -51,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
359,76
Економія при броні: -10,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
611,05
Економія при броні: -107,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
625,82
Економія при броні: -77,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
625,12
Економія при броні: -76,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
202,27
Економія при броні: -35,89 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла