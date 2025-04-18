Харків (адресу не вказано)
Доступно в 349 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
618,23
Економія при броні: -85,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
608,76
Економія при броні: -35,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
599,60
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
607,71
Економія при броні: -79,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла