Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
616,91
Економія при броні: -66,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
239,84
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
607,80
Економія при броні: -77,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
263,30
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
565,73
Економія при броні: -6,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
602,02
Економія при броні: -71,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
353,58
Економія при броні: -4,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
350,73
Економія при броні: -58,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
399,34
Економія при броні: -68,12 грн