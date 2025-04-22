Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
599,60
Економія при броні: -18,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
575,25
Економія при броні: -17,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
589,30
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
634,49
Економія при броні: -119,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
624,36
Економія при броні: -85,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
615,50
Економія при броні: -100,71 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
593,92
Економія при броні: -79,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
605,93
Економія при броні: -91,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла