Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
611,11
Економія при броні: -48,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
540,11
Економія при броні: -32,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
433,93
Економія при броні: -56,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
607,26
Економія при броні: -33,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
542,16
Економія при броні: -4,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
617,50
Економія при броні: -62,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
619,72
Економія при броні: -64,84 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
535,68
Економія при броні: -53,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
409,86
Економія при броні: -56,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
626,53
Економія при броні: -106,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
604,31
Економія при броні: -77,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
333,85
Економія при броні: -27,17 грн