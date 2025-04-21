Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
386,21
Економія при броні: -19,29 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
447,87
Економія при броні: -4,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
611,28
Економія при броні: -23,85 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
599,60
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
616,54
Економія при броні: -42,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
589,30
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
335,78
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
584,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
614,23
Економія при броні: -80,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
492,02
Економія при броні: -72,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Сенаде® таблетки 13.5 мг блістер №500
Ципла
599,60
Економія при броні: -16,30 грн