Вільхи супліддя (Alni fructus)
Вільхи супліддя інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: вільхи супліддя (Alni fructus);
1 пачка містить вільхи суплідь (Alni fructus) 40 г або 100 г;
1 фільтр-пакет містить вільхи суплідь (Alni fructus) 2,5 г.
Лікарська форма
Супліддя.
Основні фізико-хімічні властивості:
цільна сировина: яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (шишки) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди; колір суплідь і гілочок темно-бурий або темно-коричневий; запах слабкий; смак в'яжучий;
подрібнена сировина: шматочки плодоніжок, лусочок, осей суплідь різної форми і плоди-горішки, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору; запах слабкий; смак в'яжучий.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини суплідь чинять в'яжучу, дезінфікуючу, протизапальну, десенсибілізуючу і кровоспинну дію; сприяють зменшенню бродильних і гнильних процесів при хронічних захворюваннях травного тракту, а також епітелізації слизових оболонок.
Показання
Гострі та хронічні ентерити, ентероколіти, коліти, диспепсії (у комплексному лікуванні).
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Застосування у період вагітності або годування груддю.
За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Не встановлена.
Спосіб застосування та дози
Цільна сировина: 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3–4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.
Подрібнена сировина: 1 столову ложку подрібнених суплідь помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3–4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.
Фільтр-пакети: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці.
Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти.
Препарат застосовувати дітям віком від 5 років за призначенням лікаря.
Передозування
Передозування та тривале застосування викликає прояви гіперчутливості до препарату у вигляді алергічних реакцій.
Побічні реакції
Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висип, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС
у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Супліддя по 40 г у пачках; по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Ліктрави».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.