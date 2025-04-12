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Вільхи супліддя (Alni fructus)

Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Ціни в Київ
від 37,93 грн
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Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Супліддя
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
100 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/5855/01/01 від 07.07.2016
Міжнародна назва

Вільхи супліддя інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: вільхи супліддя (Alni fructus);

1 пачка містить вільхи суплідь (Alni fructus) 40 г або 100 г;

1 фільтр-пакет містить вільхи суплідь (Alni fructus) 2,5 г.

Лікарська форма

Супліддя.

Основні фізико-хімічні властивості:

цільна сировина: яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (шишки) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди; колір суплідь і гілочок темно-бурий або темно-коричневий; запах слабкий; смак в'яжучий;

подрібнена сировина: шматочки плодоніжок, лусочок, осей суплідь різної форми і плоди-горішки, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору; запах слабкий; смак в'яжучий.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини суплідь чинять в'яжучу, дезінфікуючу, протизапальну, десенсибілізуючу і кровоспинну дію; сприяють зменшенню бродильних і гнильних процесів при хронічних захворюваннях травного тракту, а також епітелізації слизових оболонок.

Показання

Гострі та хронічні ентерити, ентероколіти, коліти, диспепсії (у комплексному лікуванні).

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Особливості застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не встановлена.

Спосіб застосування та дози

Цільна сировина: 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3–4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Подрібнена сировина: 1 столову ложку подрібнених суплідь помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3–4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Фільтр-пакети: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування

Передозування та тривале застосування викликає прояви гіперчутливості до препарату у вигляді алергічних реакцій.

Побічні реакції

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висип, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС

у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Супліддя по 40 г у пачках; по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.