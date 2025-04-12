Цільна сировина: 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3–4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Подрібнена сировина: 1 столову ложку подрібнених суплідь помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3–4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Фільтр-пакети: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15–20 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком від 14 років — по 1 столовій ложці; дітям віком 10–14 років — по 1 десертній ложці, 5–10 років — по 1 чайній ложці.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років за призначенням лікаря.