Вільхи супліддя (Alni fructus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
97,00
Економія при броні: -20,82 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,24
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,53
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,19
Економія при броні: -3,11 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,39
Економія при броні: -2,08 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
98,10
Економія при броні: -21,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,16
Економія при броні: -3,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,20
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,81
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,26
Економія при броні: -9,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,10
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,57
Економія при броні: -2,03 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,00
Економія при броні: -4,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,18
Економія при броні: -3,96 грн