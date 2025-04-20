Вільхи супліддя (Alni fructus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
54,94
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,93
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
54,58
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,89
Економія при броні: -4,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,89
Економія при броні: -4,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,60
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,20
Економія при броні: -2,31 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,18
Економія при броні: -2,91 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,26
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,69
Економія при броні: -4,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,83
Економія при броні: -2,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"