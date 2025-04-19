Вільхи супліддя (Alni fructus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,70
Економія при броні: -17,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,10
Економія при броні: -14,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
1.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,20
Економія при броні: -14,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,00
Економія при броні: -14,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
53,56
Економія при броні: -2,06 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,88
Економія при броні: -2,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,10
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,16
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Широка, 66
3.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,90
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,52
Економія при броні: -2,87 грн