Вільхи супліддя (Alni fructus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,14
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,00
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,80
Економія при броні: -4,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,90
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,66
Економія при броні: -6,93 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,22
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,24
Економія при броні: -9,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,82
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,95
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,25
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,46
Економія при броні: -2,42 грн