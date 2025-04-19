Вільхи супліддя (Alni fructus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
44,34
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -20,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,62
Економія при броні: -7,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,19
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,33
Економія при броні: -4,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,47
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,87
Економія при броні: -5,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,12
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,94
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,85
Економія при броні: -3,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,43
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,58
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,26
Економія при броні: -3,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,77
Економія при броні: -4,42 грн