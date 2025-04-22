Вільхи супліддя (Alni fructus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,29
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,20
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,85
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,14
Економія при броні: -10,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,68
Економія при броні: -11,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
57,78
Економія при броні: -2,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
71,00
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,83
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,42
Економія при броні: -3,87 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
74,80
Економія при броні: -17,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,08
Економія при броні: -11,79 грн