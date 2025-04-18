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Вільхи супліддя (Alni fructus)

Вільхи супліддя (Alni fructus)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 83 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,09 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,98 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
73,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,64 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,85
Економія при броні: -4,34 грн
61,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
59,84 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
49,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,14 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
66,96
Економія при броні: -3,13 грн
63,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,47 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
72,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,87 грн
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