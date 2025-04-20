Вільхи супліддя (Alni fructus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
63,52
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,61
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,39
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,98
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,78
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,31
Економія при броні: -4,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,16
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
68,49
Економія при броні: -6,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,52
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
62,22
Економія при броні: -3,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
64,99
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,84
Економія при броні: -4,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
48,00
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,01
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,82
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"