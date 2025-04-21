Вільхи супліддя (Alni fructus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
58,46
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,98
Економія при броні: -2,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
75,29
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
77,24
Економія при броні: -4,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
70,90
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,63
Економія при броні: -4,08 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,92
Економія при броні: -3,69 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
65,97
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
6.7 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
69,35
Економія при броні: -3,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,86
Економія при броні: -3,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
67,45
Економія при броні: -4,17 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Вільхи супліддя супліддя 100 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"