Фармакодинаміка. Бісчетвертинна амонієва сполука, що має гангліоблокуючий ефект тривалої дії.

Механізм дії зумовлений блокуванням вегетативних (симпатичних та парасимпатичних) гангліїв, що призводить до гальмування передачі нервового збудження з прегангліонарних на постгангліонарні волокна, дилатації артеріальних і венозних судин, зменшення загального периферичного опору судин і дуже швидкого різкого зниження артеріального тиску. Гемодинамічний (вазодилатуючий) ефект супроводжується зменшенням тиску у легеневій артерії, депонуванням крові у розширених венах черевної порожнини і кінцівок, зменшенням венозного повернення до серця.

Впливає на каротидні клубочки і хромафінну тканину надниркових залоз, що сприяє послабленню рефлекторних пресорних впливів. Перериваючи проведення нервових імпульсів через вегетативні нервові вузли, змінює функції органів, забезпечених вегетативною іннервацією. Спричиняє зниження артеріального тиску, моторики шлунково-кишкового тракту, тонусу сечового міхура, секреції екзокринних залоз, порушує акомодацію, розширює бронхи, збільшує частоту серцевих скорочень.

Гіпотензивний ефект розпочинається через 5–15 хвилин після введення, досягає максимуму на 30-й хвилині і триває протягом 3–4 годин.

Фармакокінетика. Після внутрішньовенного введення або місцевої ін'єкції надходить у позаклітинну рідину. Погано проникає через тканинні бар'єри (у т. ч. через гематоенцефалічний та плацентарний). Виводиться у незміненому вигляді нирками; протягом 24 годин виводиться до 90% препарату. Швидкість екскреції максимальна у перші години після ін'єкцій.

При нирковій недостатності може спостерігатися кумуляція.

Фармакокінетика вивчена не повністю.