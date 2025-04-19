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Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Дніпро
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Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
71.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
232,56
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
61,10
Економія при броні:
-5,70 грн
55,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
116.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
137.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
233,59
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
138.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
285,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
165.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
233,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Чкалова, 69
166.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
310,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Долинська, вул. Соборності України, 9
166.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
232,56
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
169.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
284,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Партизанська, 25
174.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
298,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 8
177.7 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
196.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
263,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
196.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
268,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
198.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
327,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
296,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
200.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
296,80
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
204.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
116,24
Економія при броні:
-6,56 грн
109,68
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
205.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
233,59
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
205.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
305,20
Економія при броні:
-31,00 грн
274,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
205.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
29,07
Економія при броні:
-1,65 грн
27,42
грн
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