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Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Вінниця
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Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
53.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
232,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
73.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
233,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
74.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
101.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
111.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
232,56
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
112.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,90
Економія при броні:
-28,20 грн
263,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
112.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
232,56
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
113.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30
113.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70
Економія при броні:
-28,00 грн
263,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
269,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
114.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 40-А
114.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
233,59
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 102
115.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
230,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
122.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
132.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Древлянська, 17
151.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
232,56
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31-Д
152.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
284,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
154.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
242,96
Економія при броні:
-30,08 грн
212,88
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
155.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
244,18
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
185.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,38
Економія при броні:
-0,04 грн
58,34
грн
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