ГЕКСАМЕТОНІЮ БРОМІД (HEXAMETHONII BROMIDUM) Діюча речовина
NLM: амонію гексаметиленбіс(триметил-, дібромид).
RTECS: 1,6-гександіаміній, N,N,N,N',N',N'-гексаметил-, дібромид (9CI); або альфа, омега-біс(триметил амонію)гексана дібромид.
антигіпертензивна дія; має гангліоблокуючий ефект тривалої дії; механізм дії зумовлений блокуванням вегетативних (симпатичних та парасимпатичних) гангліїв, що призводить до гальмування передачі нервового збудження з прегангліонарних на постгангліонарні волокна, дилатації артеріальних і венозних судин, зменшення загального периферичного опору судин і дуже швидкого різкого зниження АТ; гемодинамічний (вазодилатуючий) ефект супроводжується зменшенням тиску в легеневій артерії, депонуванням крові в розширених венах черевної порожнини і кінцівок, зменшенням венозного повернення до серця; впливає на каротидні клубочки і хромафінну тканину надниркових залоз, що сприяє послабленню рефлекторних пресорних впливів; перериваючи проведення нервових імпульсів через вегетативні нервові вузли, змінює функції органів, які забезпечені вегетативною інервацією; спричиняє зниження АТ, моторики ШКТ, тонусу сечового міхура, секреції екзокринних залоз, порушує акомодацію, розширює бронхи, збільшує ЧСС.
спазми периферичних судин (ендартеріїт, переміжна кульгавість), гіпертонічний криз (у т. ч. ускладнений лівошлуночковою недостатністю), для контрольованої артеріальної гіпотензії.
призначають в/м, в/в або п/ш; режим дозування індивідуальний, у зв’язку з великою індивідуальною варіабельністю реакцій хворих; контрольована гіпотензія - вводять в/в 1-1,5 мл (25-37,5 мг) протягом 2 хв; гіпертонічний криз - для купірування вводять в/м або п/ш по 0,5-1 мл (12,5-25 мг); при необхідності можна проводити повторні ін’єкції (3-4 р/добу); спазми периферичних судин - вводять в/м або п/ш по 0,25-0,5 мл (6,25-12,5 мг) за 1 год до їди 2-4 р/доби; лікування проводять курсами по 2-4-6 тижнів з перервами в 1-3 тижні; максимальні дози для дорослих при в/м та п/ш введенні: разова - 3 мл (75 мг), МДД - 12 мл (300 мг); оскільки ефект при повторних введеннях поступово знижується, лікування починають із найменших доз, а потім дози поступово збільшують; дітям у невідкладній педіатрії вводять в/м або в/в - в/в вводять повільно (протягом 6-8 хв), р-нивши в 10-20 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або глюкози; одноразові дози для дітей: до 2 років - 0,04-0,08 мл/кг (1-2 мг/кг), 2-4 роки - 0,02-0,08 мл/кг (0,5-2 мг/кг), від 5 років - 0,02 мл/кг (0,5 мг/кг).
гіперчутливість до препарату, артеріальна гіпотензія, гіповолемія і шок, феохромоцитома, ІМ в г. стадії, ішемічний інсульт (до 2 міс.), тромбози (у т. ч. мозкових артерій), закритокутова глаукома, печінкова і/або ниркова недостатність, дегенеративні зміни ЦНС.
прискорення пульсу, тахікардія, біль у ділянці серця; слабкість, запаморочення, розширення зіниць, розлади акомодації, короткочасне зниження пам’яті, дизартрія, пригнічення дихання; сухість у роті, дисфагія, запор; атонія кишечнику і парез жовчного міхура; атонія сечового міхура, порушення сечовипускання із застоєм сечі, що сприяє розвитку циститу; ортостатична гіпотензія (аж до розвитку колапсу), ін’єкції судин склер.