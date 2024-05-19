Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2,5 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Київ (23724) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 74 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Аптека доброго дня
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
1 соціальна аптека
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4