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Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2,5 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Київ (23724) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4), ампула (6)
267,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
272,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4), ампула (6)
268,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
310,70
Економія: -9,32 грн
301,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
268,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
314,99
Економія: -65,92 грн
249,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
282,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -39,92 грн
249,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
233,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: ампула (9)
274,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
233,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: ампула (9)
293,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
Всього: упаковка (1)
244,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: ампула (4)
406,10
Економія: -154,40 грн
251,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
273,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1), ампула (3)
272,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
327,30
Економія: -41,66 грн
285,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Всього: упаковка (1)
233,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: ампула (4)
254,70 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: ампула (4)
348,60
Економія: -96,90 грн
251,70 грн