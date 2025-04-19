Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
204,33
Економія при броні: -21,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
290,70
Економія при броні: -29,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 35
2.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
2.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70
Економія при броні: -30,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
5.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
15.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
305,20
Економія при броні: -43,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
343,30
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
46.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70
Економія при броні: -30,30 грн
Подорожник
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
63.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
213,64
Економія при броні: -30,66 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
64.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Пульс
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
64.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
65.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
145,95
Економія при броні: -15,25 грн