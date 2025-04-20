Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
61,10
Економія при броні: -5,70 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 8
152.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Олександрія, вул. Поштова, 53
177.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
180.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Козельщина, вул. Остроградського, 67
180.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Долинська, вул. Чкалова, 69
180.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Долинська, вул. Соборності України, 9
181.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
188.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Партизанська, 25
214.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Мерефа, вул. Савченка, 20
226.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
255.7 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
255.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
256.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
256.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
257.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
259.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
261.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
263.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я