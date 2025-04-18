Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 20
24.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
66.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Партизанська, 25
73.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
102.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
305,20
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
116,24
Економія при броні: -6,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
102.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
103.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
29,07
Економія при броні: -1,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
144.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
204,33
Економія при броні: -12,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 51
144.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
144.7 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,90
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
144.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
144.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 39
145.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 49
145.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Сумської тероборони, 18
149.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
290,50
Економія при броні: -16,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-В
189.7 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я