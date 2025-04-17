Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
324,69
Економія при броні: -39,05 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
5.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
61,04
Економія при броні: -6,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
5.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
6.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 10
6.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
336,83
Економія при броні: -51,19 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
288,00
Економія при броні: -12,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
7.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 48
8.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
291,70
Економія при броні: -18,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Квітневий, 9
8.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
8.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
336,83
Економія при броні: -51,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 39-А
9.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
9.7 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я