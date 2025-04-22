Бензогексоній-Здоров'я (Benzohexonium-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114-А
3.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ріпки, вул. Свято-Миколаївська, 69
36.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
116.6 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
288,00
Економія при броні: -12,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 39-А
121.4 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
123.9 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
61,04
Економія при броні: -7,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
336,83
Економія при броні: -51,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
125.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
125.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
125.0 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.3 км
Бензогексоній-Здоров'я розчин для ін'єкцій 2.5 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
336,83
Економія при броні: -51,19 грн