перед початком лікування пацієнти мають пройти гінекологічне обстеження. Особливу увагу слід приділити стану слизової оболонки ендометрія. Потім гінекологічні обстеження необхідно повторювати не менше 1 разу на рік. Пацієнтки з АГ, цукровим діабетом та високим рівнем індексу маси тіла (>30) або, які отримували тривалу замісну гормональну терапію, знаходяться у групі ризику щодо раку ендометрія, тому потребують ретельного моніторингу.

Повідомлялося про випадки анемії, лейкопенії та тромбоцитопенії. Червоні кров’яні клітини, лейкоцити або тромбоцити слід контролювати при застосуванні препарату Фарестон.

При застосуванні тореміфену повідомлялося про випадки ушкодження печінки, в тому числі відзначалося підвищення рівня печінкових ферментів (у понад 10 разів вище верхньої межі норми), а також про випадки гепатиту і жовтяниці. Більшість із цих випадків виникало протягом перших місяців лікування. Характер ушкодження печінки переважно був гепатоцелюлярним.

Тореміфен не рекомендується для лікування пацієнтів, у яких в анамнезі були випадки тяжких тромбоемболічних захворювань.

У деяких пацієнтів Фарестон може спричинити дозозалежне подовження інтервалу Q–T.

Фарестон необхідно застосовувати з обережністю пацієнтам із проаритмічними станами (особливо в осіб літнього віку), таких як міокардіальна ішемія чи подовження інтервалу Q–T, що можуть призвести до підвищення ризику виникнення вентрикулярної аритмії (включаючи тріпотіння/фібриляцію) та зупинки серця. При виникненні симптомів, що можуть асоціюватися з серцевою аритмією, які виникають протягом застосування препарату Фарестон, терапію необхідно припинити та провести ЕКГ-дослідження.

Не слід застосовувати препарат, якщо інтервал Q–Tс >500 мс.

Пацієнти з декомпенсованою серцевою недостатністю або особи зі стенокардією тяжкого ступеня потребують ретельного моніторингу.

Оскільки у пацієнтів із метастазами у кістках на початку лікування препаратом може розвинутися гіперкальціємія, вони потребують ретельного моніторингу.

Інформація про застосування препарату пацієнтами з нестабільним діабетом, серцевою недостатністю чи тяжким загальним станом відсутня.

Препарат містить лактозу (таблетки по 20 мг — 19,0 мг на таблетку, таблетки по 60 мг — 28,5 мг на таблетку). При рідкісній спадковій непереносимості галактози, лактазній недостатності Лаппа або мальабсорбції глюкози/галактози застосування препарату не показане.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Лікарський засіб рекомендований для застосування пацієнткам у менопаузі.

Фарестон не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю через відсутність інформації щодо його безпечності та ефективності. Дослідження на тваринах продемонстрували репродуктивну токсичність. Потенційний ризик для людини невідомий.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Зазвичай препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами, але в поодиноких випадках можливе виникнення запаморочення. У цьому разі необхідно утримуватися від керування транспортними засобами чи роботи з іншими механізмами.