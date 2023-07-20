ТОРЕМІФЕН (TOREMIFENUM) Діюча речовина
нестероїдний похідний трифенілетилену; зв’язується з рецепторами естрогену і надає естрогеноподібний, антиестрогенний (або одночасно) ефект, залежно від тривалості лікування, статі, органу-мішені; при лікуванні тореміфеном хворих на рак молочної залози в постменопаузі було виявлено помірне зниження сироваткового холестеролу і ЛПНЩ; конкурентно зв’язується з естрогенрецепторами і гальмує естрогенопосередковану стимуляцію синтезу ДНК і клітиннy реплікацію; у високих дозах естрогеннезалежний протипухлинний ефект; протипухлинний ефект на рак молочної залози опосередкований антиестрогенною дією, проте інші механізми (зміни в експресії онкогенів, секреція чинників зростання, індукція апоптозу і вплив на кінетику клітинного циклу) також справляють протипухлинний ефект.
гормонозалежний метастатичний рак молочної залози у постменопаузі у якості препарату першої лінії; профілактика та лікування дисгормональних гіперплазій молочної залози.
дисгормональні гіперплазії молочної залози: рекомендована доза - 20 мг/добу; естрогенозалежний рак молочної залози: для першої лінії гормонотерапії рекомендована доза 60 мг на добу.
гіперплазія ендометрія в анамнезі та виражена печінкова недостатність; гіперчутливість до тореміфену або до будь-якої з допоміжних речовин; природжене або набуте подовження інтервалу QT; порушення електролітного балансу, особливо невідкоригованою гіпокаліємією; брадикардія; СН зі зниженням фракції викиду лівого шлуночка; симптоматичні аритмії в анамнезі; не рекомендується до застосування разом з препаратами, що подовжують інтервал QT.
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