Харків (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,88
Економія при броні: -60,46 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
957,76
Економія при броні: -41,42 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,20
Економія при броні: -83,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
909,83
Економія при броні: -117,09 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
907,39
Економія при броні: -114,65 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1672,20
Економія при броні: -78,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1611,60
Економія при броні: -77,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
865,28
Економія при броні: -50,13 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн