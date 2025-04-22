Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1729,03
Економія при броні: -105,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1736,97
Економія при броні: -94,19 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1756,11
Економія при броні: -116,56 грн