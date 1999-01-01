Київ
Антиестрогенні засоби
L02B A02

Тореміфен

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B AАнтиестрогенні засоби
L02B A02Тореміфен
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Фарестон
Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 1403,55 грн
в 510 аптеках
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Фарестон
Фарестон
Таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від 550,42 грн
в 406 аптеках
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Фарестон
Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
від 2474,40 грн
в 4 аптеках
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