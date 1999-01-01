Київ
Антиестрогенні засоби
L02B A02
Тореміфен
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B A
Антиестрогенні засоби
L02B A02
Тореміфен
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Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
1403,55
грн
в 510 аптеках
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Фарестон
Таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
від
550,42
грн
в 406 аптеках
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Фарестон
Таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
від
2474,40
грн
в 4 аптеках
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