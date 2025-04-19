Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
952,83
Економія при броні: -59,41 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1714,24
Економія при броні: -106,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1586,15
Економія при броні: -64,03 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1572,26
Економія при броні: -56,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1750,78
Економія при броні: -121,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1701,26
Економія при броні: -67,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
935,68
Економія при броні: -111,47 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1582,00
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
787,19
Економія при броні: -35,98 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1638,66
Економія при броні: -87,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
955,85
Економія при броні: -129,44 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1668,36
Економія при броні: -83,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн