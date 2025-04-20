Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
911,60
Економія при броні: -118,74 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1647,29
Економія при броні: -117,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1739,38
Економія при броні: -119,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
838,00
Економія при броні: -87,00 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1526,44
Економія при броні: -54,44 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
2596,00
Економія при броні: -97,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
838,00
Економія при броні: -80,00 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1530,00
Економія при броні: -44,00 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
2596,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1582,00
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
939,06
Економія при броні: -40,96 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1617,27
Економія при броні: -83,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1567,30
Економія при броні: -4,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
862,49
Економія при броні: -69,79 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
895,79
Економія при броні: -88,32 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1714,37
Економія при броні: -105,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
928,17
Економія при броні: -127,17 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1677,06
Економія при броні: -116,31 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1656,54
Економія при броні: -64,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
857,19
Економія при броні: -123,09 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1658,01
Економія при броні: -54,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
838,00
Економія при броні: -80,00 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1530,00
Економія при броні: -44,00 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
2596,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
860,78
Економія при броні: -68,39 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн