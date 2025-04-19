Львів (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
870,97
Економія при броні: -87,92 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1618,77
Економія при броні: -92,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1580,50
Економія при броні: -20,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1793,29
Економія при броні: -104,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1612,40
Економія при броні: -52,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1612,40
Економія при броні: -52,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
914,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1623,00 грн