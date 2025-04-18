Київ (адресу не вказано)
Доступно в 510 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
913,60
Економія при броні: -86,70 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1581,20
Економія при броні: -10,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
881,72
Економія при броні: -134,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
913,50 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1620,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
881,72
Економія при броні: -82,95 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1485,45
Економія при броні: -54,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
939,43
Економія при броні: -46,01 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1761,16
Економія при броні: -147,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
913,50 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1620,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
913,50 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1620,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
913,50 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1620,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1659,10
Економія при броні: -60,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1829,77
Економія при броні: -66,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
951,29
Економія при броні: -39,22 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1675,16
Економія при броні: -69,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн