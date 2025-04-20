Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
886,00
Економія при броні: -67,40 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1697,65
Економія при броні: -97,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
2562,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
827,62
Економія при броні: -41,13 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1632,12
Економія при броні: -99,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1620,64
Економія при броні: -118,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
718,95
Економія при броні: -20,94 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1591,36
Економія при броні: -49,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
732,93
Економія при броні: -34,24 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1708,56
Економія при броні: -91,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
810,99
Економія при броні: -51,28 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1501,58
Економія при броні: -94,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1666,51
Економія при броні: -103,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
935,28
Економія при броні: -51,19 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1595,60
Економія при броні: -18,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
753,88
Економія при броні: -47,74 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1668,50
Економія при броні: -105,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1530,00
Економія при броні: -58,00 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №60
Оріон Корпорейшн
2562,00
Економія при броні: -96,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фарестон таблетки 20 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
921,30 грн
Фарестон таблетки 60 мг флакон №30
Оріон Корпорейшн
1634,80 грн