Троксерутин (Troxerutinum)
Троксерутин інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 г гелю містить: троксерутин — 20 мг;
допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (Е 218), карбомер, аміаку розчин 15%, динатрію едетат, вода очищена.
Лікарська форма
Гель.
Основні фізико-хімічні властивості: гель світло-жовтого або жовтого кольору, прозорий, однорідної консистенції.
Фармакотерапевтична група
Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Троксерутин.
Код АТХ С05С А04.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Троксерутин чинить ангіопротекторну і флеботонізуючу дію. Троксерутин накопичується вибірково в ендотеліальному шарі вен, глибоко проникає у субендотеліальний шар венозної стінки, причому концентрація виявляється вищою, ніж у сусідніх тканинах.
Лікарський засіб запобігає пошкодженню клітинних мембран, спричиненого окисненням. Антиоксидантний ефект проявляється у зниженні та усуненні окисних властивостей кисню, інгібуванні ліпідної пероксидації, захисті судинного ендотелію від окисної дії гідроксильних радикалів. Троксерутин зменшує підвищену проникність капілярів і чинить венотонізуючу дію.
Цитопротекторний ефект проявляється в інгібуванні активації та адгезії нейтрофілів, зниженні агрегації еритроцитів і підвищенні стійкості еритроцитів до деформації, зниженні вивільнення медіаторів запалення.
Препарат підвищує венозно-артеріальний рефлюкс, подовжує час венозного наповнення, знижує приплив крові до шкірних покривів (у положенні лежачи), поліпшує мікроциркуляцію і мікросудинну перфузію.
Дія препарату спрямована на зменшення набряку, болю, поліпшення трофіки та усунення різних патологічних порушень, пов’язаних з венозною недостатністю.
Фармакокінетика.
Лікарська форма препарату Троксерутин забезпечує повну абсорбцію активної речовини через роговий шар епідермісу і проникнення у кровоносні судини у підшкірній тканині.
Показання
Троксерутин застосовувати для симптоматичного лікування таких захворювань:
- венозна недостатність;
- передварикозний і варикозний синдром;
- поверхневий тромбофлебіт, флебіт і післяфлебітні стани;
- комплексне лікування гемороїдальної хвороби;
- набряки та біль при варикозному розширенні вен;
- м’язові крампі (судомне стягування литкових м’язів).
Протипоказання
підвищена чутливість до троксерутину або до будь-якої допоміжної речовини лікарського засобу. Троксерутин не слід наносити на слизові оболонки, відкриті рани та екзематозні ділянки шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Посилює дію аскорбінової кислоти на структуру та проникність судинної стінки.
Особливості застосування
Тривале застосування може спричинити гіперчутливість! Реакції гіперчутливості частіше спостерігаються у пацієнтів із шкірними та/або алергічними захворюваннями.
Гель Троксерутин не слід застосовувати в очі або на запалену шкіру.
Хворим із вираженими порушеннями функції нирок не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу. Якщо при застосуванні препарату вираженість симптомів захворювання не зменшується, слід звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Немає даних щодо негативного впливу препарату при застосуванні у період вагітності або годування груддю. Проте застосування гелю Троксерутин у І триместрі вагітності не рекомендується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Тільки для застосування на шкіру.
Гель наносити на уражену ділянку шкіри рівномірним тонким шаром 2 рази на день (вранці та ввечері), втираючи легкими масажними рухами до повного всмоктування препарату. За потреби можна накласти тугу або еластичну пов’язку. Гель не має запаху та не залишає жирних плям на одязі. При тяжчих станах рекомендується комбінована терапія з капсулами Троксерутин. При хронічній венозній недостатності застосовувати комбіновану терапію до повного зникнення симптомів.
Дози та тривалість застосування лікарського засобу визначає лікар, зважаючи на тяжкість та перебіг захворювання.
Діти
Немає протипоказань щодо застосування препарату дітям.
Передозування
При місцевому застосуванні випадки передозування не зареєстровані. При випадковому проковтуванні великої кількості лікарського засобу необхідно вжити загальних заходів щодо виведення препарату: спровокувати блювання, застосувати засоби для симптоматичного лікування. При необхідності провести перитонеальний діаліз.
Побічні реакції
В окремих випадках можуть спостерігатися реакції гіперчутливості, у тому числі подразнення шкіри, еритема, свербіж, шкірні висипи, дерматит, ангіоневротичний набряк. Зазвичай ці симптоми зникають після припинення прийому препарату. До складу препарату входить метилпарагідроксибензоат (Е 218), що може спричинити алергічні реакції (можливо, уповільнені).
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 35 г гелю у тубах № 1; у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.