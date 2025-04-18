Троксерутин (Troxerutinum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
130,52
Економія при броні: -8,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,04
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
105,54
Економія при броні: -3,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
126,50
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
109,28
Економія при броні: -8,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
128,33
Економія при броні: -5,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,47
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
128,38
Економія при броні: -6,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
109,22
Економія при броні: -4,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
127,79
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
129,72
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
128,38
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
130,18
Економія при броні: -8,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн