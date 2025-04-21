Троксерутин (Troxerutinum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
110,49
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
112,37
Економія при броні: -8,78 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
109,22
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
108,66
Економія при броні: -5,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
113,58
Економія при броні: -5,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
115,40
Економія при броні: -4,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
111,87
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
113,72
Економія при броні: -6,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
114,17
Економія при броні: -7,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Червона зірка
123,70 грн